Lecture à la sieste Médiathèque Mille et Une Page Passage des écoles Guillestre

Guillestre

Lecture à la sieste Médiathèque Mille et Une Page

Passage des écoles Médiathèque Mille et Une Page Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 13:30:00

fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Après une matinée pleine d’énergie et avant de reprendre les festivités, il est temps de se relaxer, de s’évader voire même de s’assoupir… Durant ce moment de calme, une conteuse te lira une fabuleuse histoire.

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Passage des écoles Médiathèque Mille et Une Page Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

After an energetic morning and before resuming the festivities, it’s time to relax, escape and even doze off… During this quiet moment, a storyteller will read you a fabulous story.

L’événement Lecture à la sieste Médiathèque Mille et Une Page Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras