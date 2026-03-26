Concert Chez Remômes

Place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 20:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Au menu, plein de chansons tendres ou rigolotes aux influences aussi variées que peu commune dans un véritable concert pour enfants qui dépoussière le genre de la chanson, du rock, du ska, du reggae, de l’électro…et plein d’autres !

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Place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A blend of frivolous chanson and old-time swing, Pandas Royals have abandoned themselves to the art of fishing for smiles with their incongruous lyrics, light melodies and stage presence that’s as simple as it is delirious.

L’événement Concert Chez Remômes Guillestre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras