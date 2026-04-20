Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre
Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre
De l’école primaire à la place Salva Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Sur échasses, un drôle d’aviateur déambule avec sa machine volante et ses objets insolites. Jonglage, tentatives de décollage et poésie burlesque au fil du parcours, l’aviateur joue avec l’espace et les regards créant des instants complices avec le public
.
De l’école primaire à la place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English : L’aviateur strolling show Shintaï Jonglo Théâtre
On stilts, a funny aviator wanders around with his flying machine and unusual objects. Juggling, attempting take-offs and burlesque poetry along the way, the aviator plays with space and looks, creating moments of complicity with the audience.
L’événement Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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