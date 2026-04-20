Guillestre

Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre

De l’école primaire à la place Salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sur échasses, un drôle d’aviateur déambule avec sa machine volante et ses objets insolites. Jonglage, tentatives de décollage et poésie burlesque au fil du parcours, l’aviateur joue avec l’espace et les regards créant des instants complices avec le public

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De l’école primaire à la place Salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : L’aviateur strolling show Shintaï Jonglo Théâtre

On stilts, a funny aviator wanders around with his flying machine and unusual objects. Juggling, attempting take-offs and burlesque poetry along the way, the aviator plays with space and looks, creating moments of complicity with the audience.

L’événement Déambulation L’aviateur Shintaï Jonglo Théâtre Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras