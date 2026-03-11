Festival Potes de Marmot’s Guillestre

Festival Potes de Marmot’s

Centre village Mont-Dauphin et Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-18

Tu ne connais pas encore Potes de Marmot’s ? C’est LE festival 100% famille des Hautes-Alpes ! Imagine pleins de spectacles, d’animations et d’ateliers, pour finir l’été en beauté, une occasion unique de profiter des villages et des montagnes en famille.

Centre village Mont-Dauphin et Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

You don’t know Potes de Marmot’s yet? It’s THE 100% family festival in the Hautes-Alpes! Imagine a whole host of shows, activities and workshops to round off the summer in style, a unique opportunity to enjoy the villages and mountains with the whole family.

