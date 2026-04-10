Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre
Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre vendredi 3 juillet 2026.
Guillestre
Grand Raid du Guillestrois et du Queyras
Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
A la croisée des villages du Guillestrois et du Queyras, le plus haut trail d’Europe t’offrira un cadre exceptionnel de course. Paradis des sentiers pédestres, tu pourras venir les fouler sur de nombreux kilomètres, découvrir plusieurs paysages différents
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Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 27 48 27 orga@grandraidduguillestrois-queyras.com
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English : Grand Raid of Guillestrois and Queyras
Second edition of the Grand Raid du Guillestrois et du Queyras!
Registration opens on December 1st at 9am on sportips.fr
L’événement Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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