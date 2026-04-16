Guillestre

Spectacle Barbepeste Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Orchestre pirate sous haute tension Barbepeste mène la cadence… ou essaie ! Entre musiques à danser, chants, jongle et gags imprévus, le concert vire à la joyeuse pagaille interactive. Un moment festif, déjanté et plein de surprises.

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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

High-voltage pirate orchestra: Barbepeste leads the way… or tries to! Between danceable music, singing, juggling and unexpected gags, the concert turns into a joyful interactive mess. A festive, wacky moment full of surprises.

L’événement Spectacle Barbepeste Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras