Spectacle Barbepeste Cie Armutan Guillestre
Spectacle Barbepeste Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle Barbepeste Cie Armutan
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Orchestre pirate sous haute tension Barbepeste mène la cadence… ou essaie ! Entre musiques à danser, chants, jongle et gags imprévus, le concert vire à la joyeuse pagaille interactive. Un moment festif, déjanté et plein de surprises.
.
Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
High-voltage pirate orchestra: Barbepeste leads the way… or tries to! Between danceable music, singing, juggling and unexpected gags, the concert turns into a joyful interactive mess. A festive, wacky moment full of surprises.
L’événement Spectacle Barbepeste Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Guillestre (Hautes-Alpes)
- Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Guillestre Hautes-Alpes 1 mai 2026
- Grav’Elles Tour Queyras Guillestre 26 juin 2026
- Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre 3 juillet 2026
- Festival Potes de Marmot’s Guillestre 18 août 2026
- Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre 19 août 2026