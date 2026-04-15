Guillestre

Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies

Place du Colonel Bonnet Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier P’tits maraudeurs vieux objets, imagination et créations insolites ! Personnages, animaux ou totems prennent vie, puis se racontent à travers histoires et échanges. Un moment ludique, créatif et plein de surprises.

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Place du Colonel Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

P’tits maraudeurs duo workshop: old objects, imagination and unusual creations! Characters, animals and totems come to life, then tell their own stories and chat. A fun, creative moment full of surprises.

L’événement Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras