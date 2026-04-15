Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies Guillestre
Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies
Place du Colonel Bonnet Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier P’tits maraudeurs vieux objets, imagination et créations insolites ! Personnages, animaux ou totems prennent vie, puis se racontent à travers histoires et échanges. Un moment ludique, créatif et plein de surprises.
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Place du Colonel Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
P’tits maraudeurs duo workshop: old objects, imagination and unusual creations! Characters, animals and totems come to life, then tell their own stories and chat. A fun, creative moment full of surprises.
L’événement Ateliers Les P’tits Maraudeurs Maraudeurs et compagnies Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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