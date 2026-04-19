Guillestre

Manège Casse Noisette Cie Le Bois des Jeux

Place du Portail Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Carrousel écologique à propulsion parentale, Croque Noisette entraîne petits et grands dans un voyage poétique et musical au cœur de la forêt. Entre chansons live, pédalage joyeux et animaux sculptés, le manège devient un spectacle interactif et poétique.

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Place du Portail Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A parent-powered ecological carousel, Croque Noisette takes young and old on a poetic, musical journey into the heart of the forest. With live songs, joyful pedaling and sculpted animals, the carousel becomes an interactive, poetic show.

L’événement Manège Casse Noisette Cie Le Bois des Jeux Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras