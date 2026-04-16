Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre
Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras
Place du Col. Bonnet Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Afin de mieux comprendre le monde animal et ses secrets, participe à cet atelier qui te permettra de mouler l’empreinte de ton animal préféré …
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Place du Col. Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English : Traces et Empreintes workshop by the Parc Naturel Régional du Queyras
To better understand the animal world and its secrets, take part in this workshop where you’ll be able to mold the imprint of your favorite animal …
L’événement Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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