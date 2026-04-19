Guillestre

Atelier maquillage SounM-up

Place du Colonel Bonnet Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Couleurs, paillettes et imagination au rendez-vous ! En quelques coups de pinceau, Sonia transforme visages et humeurs. Animaux, héros ou créations libres prennent vie dans une ambiance créative et joyeusement colorée ou chacun repart avec un sourire…

.

Place du Colonel Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Color, glitter and imagination are the order of the day! With just a few brushstrokes, Sonia transforms faces and moods. Animals, heroes and free-spirited creations come to life in a joyfully colorful, creative atmosphere, where everyone leaves with a smile…

L’événement Atelier maquillage SounM-up Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras