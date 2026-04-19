Atelier maquillage SounM-up Guillestre
Atelier maquillage SounM-up Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Atelier maquillage SounM-up
Place du Colonel Bonnet Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Couleurs, paillettes et imagination au rendez-vous ! En quelques coups de pinceau, Sonia transforme visages et humeurs. Animaux, héros ou créations libres prennent vie dans une ambiance créative et joyeusement colorée ou chacun repart avec un sourire…
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Place du Colonel Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
Color, glitter and imagination are the order of the day! With just a few brushstrokes, Sonia transforms faces and moods. Animals, heroes and free-spirited creations come to life in a joyfully colorful, creative atmosphere, where everyone leaves with a smile…
L’événement Atelier maquillage SounM-up Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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