Guillestre

Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 12:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Cap sur une aventure théâtrale déjantée avec le capitaine Barbepeste ! Naufrage improbable, équipage fantasque et situations explosives s’enchaînent dans une pantomime pleine d’humour, entre mer agitée et folie douce.

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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Set sail on a wild theatrical adventure with Captain Barbepeste! An improbable shipwreck, a whimsical crew and explosive situations follow one another in a pantomime full of humor, between rough seas and gentle madness.

L’événement Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras