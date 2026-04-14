Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan Guillestre
Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 12:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Cap sur une aventure théâtrale déjantée avec le capitaine Barbepeste ! Naufrage improbable, équipage fantasque et situations explosives s’enchaînent dans une pantomime pleine d’humour, entre mer agitée et folie douce.
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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
Set sail on a wild theatrical adventure with Captain Barbepeste! An improbable shipwreck, a whimsical crew and explosive situations follow one another in a pantomime full of humor, between rough seas and gentle madness.
L’événement Spectacle Le Début de la Faim Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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