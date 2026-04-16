Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan Guillestre
Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Déclaration d’amour qui dérape, duel en alexandrins et ego bien affûtés Triple Buse affronte Diego dans un combat aussi chorégraphié que décalé. Entre rimes, épées et humour, la scène vire à la joute explosive !
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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A declaration of love that goes off the rails, a duel in alexandrines, and sharpened egos: Triple Buse takes on Diego in a fight that’s as choreographed as it is offbeat. With rhymes, swords and humor, the scene turns into an explosive joust!
L’événement Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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