Guillestre

Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Déclaration d’amour qui dérape, duel en alexandrins et ego bien affûtés Triple Buse affronte Diego dans un combat aussi chorégraphié que décalé. Entre rimes, épées et humour, la scène vire à la joute explosive !

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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A declaration of love that goes off the rails, a duel in alexandrines, and sharpened egos: Triple Buse takes on Diego in a fight that’s as choreographed as it is offbeat. With rhymes, swords and humor, the scene turns into an explosive joust!

L’événement Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras