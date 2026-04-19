Guillestre

Animation La vie des pirates Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Le capitaine Barbepeste partage tout son savoir sur l’univers fascinant des pirates. Figures emblématiques — pirates, corsaires, flibustiers — vie à bord, navigation, techniques d’abordage ou mythes et réalités autant de sujets abordés avec passion.

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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Captain Barbepeste shares his knowledge of the fascinating world of pirates. Emblematic figures pirates, privateers, freebooters life on board, navigation, boarding techniques or myths and realities: all subjects tackled with passion.

L’événement Animation La vie des pirates Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras