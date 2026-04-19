Animation La vie des pirates Cie Armutan Guillestre
Animation La vie des pirates Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Animation La vie des pirates Cie Armutan
Place Albert Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Le capitaine Barbepeste partage tout son savoir sur l’univers fascinant des pirates. Figures emblématiques — pirates, corsaires, flibustiers — vie à bord, navigation, techniques d’abordage ou mythes et réalités autant de sujets abordés avec passion.
.
Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Captain Barbepeste shares his knowledge of the fascinating world of pirates. Emblematic figures pirates, privateers, freebooters life on board, navigation, boarding techniques or myths and realities: all subjects tackled with passion.
L’événement Animation La vie des pirates Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Guillestre (Hautes-Alpes)
- Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Guillestre Hautes-Alpes 1 mai 2026
- Grav’Elles Tour Queyras Guillestre 26 juin 2026
- Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre 3 juillet 2026
- Festival Potes de Marmot’s Guillestre 18 août 2026
- Atelier Traces et Empreintes par le Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre 19 août 2026