Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre
Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine
Place salva Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:45:00
Date(s) :
2026-08-19
Un voyage autant musical que sensoriel, entre arrangements de chants traditionnels et de créations musicales, à la découverte des 4 coins du monde et de nombreuses langues dont russes, gaélique, hawaiien. Mais aussi la présence de marionnettes malicieuses
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Place salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
A musical and sensory voyage, between arrangements of traditional songs and musical creations, discovering the 4 corners of the world and many languages, including Russian, Gaelic and Hawaiian. Plus the presence of mischievous puppets.
L’événement Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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