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Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre

Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place salva

Ville : 05600 Guillestre

Département : Hautes-Alpes

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guillestre

Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine

Place salva Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:45:00

Date(s) :
2026-08-19

Un voyage autant musical que sensoriel, entre arrangements de chants traditionnels et de créations musicales, à la découverte des 4 coins du monde et de nombreuses langues dont russes, gaélique, hawaiien. Mais aussi la présence de marionnettes malicieuses
  .

Place salva Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61  guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

A musical and sensory voyage, between arrangements of traditional songs and musical creations, discovering the 4 corners of the world and many languages, including Russian, Gaelic and Hawaiian. Plus the presence of mischievous puppets.

L’événement Spectacle Concert pour petites oreilles Cie Zéphirine Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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