Monstre Jeux Cie La toupine Guillestre
Monstre Jeux Cie La toupine Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Monstre Jeux Cie La toupine
rue Maurice Petsche Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
De drôles de créatures, dignes d’un Geppetto moderne, prennent vie sous tes yeux émerveillés. Nées de matériaux inattendus, ces marionnettes grandeur nature s’animent et dansent sur le fil des rêves, entre poésie et imagination.
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rue Maurice Petsche Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
Funny creatures, worthy of a modern Geppetto, come to life before your amazed eyes. Born of unexpected materials, these life-size puppets come to life and dance on the thread of dreams, between poetry and imagination.
L’événement Monstre Jeux Cie La toupine Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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