Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre
Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur
Derrière l’église Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Jeux en bois et défis malicieux s’invitent dans un univers œnologique et festif. Adresse, réflexion et esprit joueur s’entremêlent autour de 10 jeux originaux, pour petits et grands, entre défis ludiques et ambiance conviviale.
.
Derrière l’église Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wooden games and mischievous challenges in a festive oenological universe. Skill, reflexion and playfulness intermingle in 10 original games for young and old, with fun challenges and a friendly atmosphere.
L’événement Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Guillestre (Hautes-Alpes)
- Parcours Guil 6 Pont du Simoust Saint Guillaume Guillestre Hautes-Alpes 1 mai 2026
- Grav’Elles Tour Queyras Guillestre 26 juin 2026
- Grand Raid du Guillestrois et du Queyras Guillestre 3 juillet 2026
- Festival Potes de Marmot’s Guillestre 18 août 2026
- Animation Le coin des petits mousses Cie Armutan Guillestre 19 août 2026