Guillestre

Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur

Derrière l’église Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Jeux en bois et défis malicieux s’invitent dans un univers œnologique et festif. Adresse, réflexion et esprit joueur s’entremêlent autour de 10 jeux originaux, pour petits et grands, entre défis ludiques et ambiance conviviale.

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Derrière l’église Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Wooden games and mischievous challenges in a festive oenological universe. Skill, reflexion and playfulness intermingle in 10 original games for young and old, with fun challenges and a friendly atmosphere.

L’événement Jeux en bois des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras