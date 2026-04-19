Manège des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre
Manège des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre mercredi 19 août 2026.
Guillestre
Manège des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur
Cour J.Gelu (près de l’église) Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Ce manège unique est une construction artisanale produit en grande partie avec des matériaux recyclés (tonneaux, bouteilles, caisses en bois, disques de freins…). La propulsion s’effectue par les parents en actionnant le bras du pressoir.
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Cour J.Gelu (près de l’église) Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
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English :
This unique merry-go-round is handcrafted from recycled materials (barrels, bottles, wooden crates, brake discs, etc.). Propulsion is provided by the parents, who operate the press arm.
L’événement Manège des Ptits Bouchons compagnie du Clair Obscur Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
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