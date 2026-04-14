Guillestre

Spectacle concert L’Histoire du piano La pianoterie

Eglise de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:15:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-20

Animation musicale pianistique variée et interactive, à deux et quatre mains avec KEVIN TADUY et CLARA FAROUZE. La plupart des compositeurs majeurs sont passés en revue avec des extraits de leurs œuvres, en racontant leurs histoires et leurs anecdotes.

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Eglise de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Varied, interactive two- and four-hand piano entertainment with KEVIN TADUY and CLARA FAROUZE. Most of the major composers are reviewed with excerpts from their works, and their stories and anecdotes told.

L’événement Spectacle concert L’Histoire du piano La pianoterie Guillestre a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras