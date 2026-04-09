Les prés salés du Marais du Noténo Rue de l’Île-Grande Trébeurden

Trébeurden

Les prés salés du Marais du Noténo

Rue de l’Île-Grande Parking de la Plage du Mouton Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 11:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19

Une invitation à explorer le marais du Noténo et ses prés salés. Venez observer une biodiversité singulière et découvrez le rôle précieux de ces paysages entre terre et mer.

Chaussures adaptées. .

Rue de l’Île-Grande Parking de la Plage du Mouton Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les prés salés du Marais du Noténo Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose