Les prés salés du Marais du Noténo Rue de l’Île-Grande Trébeurden
Les prés salés du Marais du Noténo Rue de l’Île-Grande Trébeurden mercredi 12 août 2026.
Trébeurden
Les prés salés du Marais du Noténo
Rue de l’Île-Grande Parking de la Plage du Mouton Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19
Une invitation à explorer le marais du Noténo et ses prés salés. Venez observer une biodiversité singulière et découvrez le rôle précieux de ces paysages entre terre et mer.
Chaussures adaptées. .
Rue de l’Île-Grande Parking de la Plage du Mouton Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les prés salés du Marais du Noténo Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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