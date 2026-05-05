Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis La Grange à Dîme Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis La Grange à Dîme Lessay vendredi 14 août 2026.
Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 20:30:00
Date(s) :
2026-08-14
CONCERT AMETHYSTE
Signe d’un amour sincère et véritable. .
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis
L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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