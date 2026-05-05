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Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis La Grange à Dîme Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis La Grange à Dîme Lessay vendredi 14 août 2026.

Lieu : La Grange à Dîme

Adresse : Avenue Paul Jeanson

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :
2026-08-14

CONCERT AMETHYSTE

Signe d’un amour sincère et véritable.   .

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie  

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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > QuintetRis Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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