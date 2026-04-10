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LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST TERRAIN DU LAVOIR Saint-Martin-sur-Oust

LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST TERRAIN DU LAVOIR Saint-Martin-sur-Oust dimanche 10 mai 2026.

Lieu : TERRAIN DU LAVOIR

Adresse : 4 PLACE DE LA MOTTE

Ville : 56200 Saint-Martin-sur-Oust

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Martin-sur-Oust

LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST

TERRAIN DU LAVOIR 4 PLACE DE LA MOTTE Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Marché d’artisans, créateurs et producteurs locaux.

40 exposants.
Avec Food truck de galettes crêpes et buvette.

Deux concerts avec le groupe FAB de rennes.
Démonstration de karaté par le club de SAINT-MARTIN-SUR-OUST.
Animations avec Minnie et Mickey de l’association une lueur d’espoir pour les enfants.

De 10h à 19h.   .

TERRAIN DU LAVOIR 4 PLACE DE LA MOTTE Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 84 49 75 62 

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English :

L’événement LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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