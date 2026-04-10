LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST TERRAIN DU LAVOIR Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Martin-sur-Oust

LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST

TERRAIN DU LAVOIR 4 PLACE DE LA MOTTE Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Marché d’artisans, créateurs et producteurs locaux.

40 exposants.

Avec Food truck de galettes crêpes et buvette.

Deux concerts avec le groupe FAB de rennes.

Démonstration de karaté par le club de SAINT-MARTIN-SUR-OUST.

Animations avec Minnie et Mickey de l’association une lueur d’espoir pour les enfants.

De 10h à 19h. .

TERRAIN DU LAVOIR 4 PLACE DE LA MOTTE Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 84 49 75 62

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English :

L’événement LES PRINTANIERES DE SAINT-MARTIN-SUR-OUST Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-04-13 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande