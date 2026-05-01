Un dimanche en musique avec Charlie salle des sports Saint-Martin-sur-Oust

Saint-Martin-sur-Oust

Un dimanche en musique avec Charlie

salle des sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Une journée de concerts au profit de l’association Sur les pas de Charlie, avec

à 12h30: ALISON

à 13h30 IRISH SLUMP

à 15h YANN WILSON & CO

à 17h ROCKABILLIG

et aussi diverses animations et jeux pour les grands et les petits (nombreux lots à gagner)!

Buvette et restauration sur place

Dès 12h à la salle des sports de Saint-Martin s/ Oust Entrée gratuite

avec la participation de Décor Anim .

salle des sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 12 86 60 24

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English :

L’événement Un dimanche en musique avec Charlie Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande