Un dimanche en musique avec Charlie salle des sports Saint-Martin-sur-Oust
Un dimanche en musique avec Charlie salle des sports Saint-Martin-sur-Oust dimanche 24 mai 2026.
Saint-Martin-sur-Oust
Un dimanche en musique avec Charlie
salle des sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Une journée de concerts au profit de l’association Sur les pas de Charlie, avec
à 12h30: ALISON
à 13h30 IRISH SLUMP
à 15h YANN WILSON & CO
à 17h ROCKABILLIG
et aussi diverses animations et jeux pour les grands et les petits (nombreux lots à gagner)!
Buvette et restauration sur place
Dès 12h à la salle des sports de Saint-Martin s/ Oust Entrée gratuite
avec la participation de Décor Anim .
salle des sports Allée des Sports Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 12 86 60 24
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English :
L’événement Un dimanche en musique avec Charlie Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-05-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande