Les programmes des mercredis après-midi sont disponibles ! MJC maison de suède Rennes
Les programmes des mercredis après-midi sont disponibles ! MJC maison de suède Rennes mercredi 29 avril 2026.
Les programmes des mercredis après-midi sont disponibles ! MJC maison de suède Rennes 29 avril – 1 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine
Les activités des mercredis après-midi pour la période d’avril à juillet sont désormais ouvertes à l’inscription !
Au programme : une multitude d’activités variées et adaptées à tous les goûts
Jeux
Sorties
Activités culturelles
Numérique
et bien d’autres surprises !
Les inscriptions se font directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes ou par téléphone au 02 99 51 61 70.
Ne tardez pas à réserver votre place pour profiter d’un bel été riche en découvertes et en moments partagés ! ☀️
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-01T17:30:00.000+02:00
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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com
MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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