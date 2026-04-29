Les programmes des mercredis après-midi sont disponibles ! MJC maison de suède Rennes 29 avril – 1 juillet, les mercredis Ille-et-Vilaine

Les activités des mercredis après-midi pour la période d’avril à juillet sont désormais ouvertes à l’inscription !

Au programme : une multitude d’activités variées et adaptées à tous les goûts

Jeux

Sorties

Activités culturelles

Numérique

et bien d’autres surprises !

Les inscriptions se font directement sur place au 5 rue de Suède, 35200 Rennes ou par téléphone au 02 99 51 61 70.

Ne tardez pas à réserver votre place pour profiter d’un bel été riche en découvertes et en moments partagés ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-01T17:30:00.000+02:00

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0299516170 mjcmaisondesuede@gmail.com

MJC maison de suède 5 rue de suède 35200 rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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