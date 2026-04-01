Les p’tites bobines Rue du couvent Cléguérec

Cléguérec

Les p’tites bobines

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Projection de courts métrages

Gratuit | A partir de 3 ans

Découvrez une sélection de courts métrages adaptée aux petits. .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Les p’tites bobines Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté