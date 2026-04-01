Les p’tites bobines Rue du couvent Cléguérec
Les p’tites bobines Rue du couvent Cléguérec mercredi 22 avril 2026.
Cléguérec
Les p’tites bobines
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Projection de courts métrages
Gratuit | A partir de 3 ans
Découvrez une sélection de courts métrages adaptée aux petits. .
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Les p’tites bobines Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté