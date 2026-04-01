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Les p’tites bobines Rue du couvent Cléguérec

Les p’tites bobines Rue du couvent Cléguérec mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Rue du couvent

Adresse : Centre Culturel Perenn

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Cléguérec

Les p’tites bobines

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Projection de courts métrages
Gratuit | A partir de 3 ans
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Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Les p’tites bobines Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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