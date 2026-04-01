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Concert Talea musique irlandaise Locmaria Cléguérec

Concert Talea musique irlandaise Locmaria Cléguérec dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Locmaria

Adresse : Chapelle Notre Dame des Neiges

Ville : 56480 Cléguérec

Département : Morbihan

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Cléguérec

Concert Talea musique irlandaise

Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Musique irlandaise
Tout public
Gratuit
En partenariat avec le comité de chapelle de Locmaria

Talea est né de la rencontre de trois musiciens réunis autour des sessions de musique irlandaise. Après un an de partage, ils créent un répertoire personnel mêlant compositions originales et airs traditionnels. Violon, flûte traversière en bois et guitare acoustique s’entrelacent pour offrir un concert vibrant, inspiré par l’Irlande, ses racines et sa convivialité.

Rémi Bouguennec, flûtes | Sylvain Pourtier, fiddle | Liam Roudil, guitare   .

Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99 

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English :

L’événement Concert Talea musique irlandaise Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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