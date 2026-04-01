Concert Talea musique irlandaise Locmaria Cléguérec
Concert Talea musique irlandaise Locmaria Cléguérec dimanche 26 avril 2026.
Cléguérec
Concert Talea musique irlandaise
Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Musique irlandaise
Tout public
Gratuit
En partenariat avec le comité de chapelle de Locmaria
Talea est né de la rencontre de trois musiciens réunis autour des sessions de musique irlandaise. Après un an de partage, ils créent un répertoire personnel mêlant compositions originales et airs traditionnels. Violon, flûte traversière en bois et guitare acoustique s’entrelacent pour offrir un concert vibrant, inspiré par l’Irlande, ses racines et sa convivialité.
Rémi Bouguennec, flûtes | Sylvain Pourtier, fiddle | Liam Roudil, guitare .
Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement Concert Talea musique irlandaise Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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