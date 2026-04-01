Concert Talea musique irlandaise Locmaria Cléguérec

Cléguérec

Concert Talea musique irlandaise

Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Musique irlandaise

Tout public

Gratuit

En partenariat avec le comité de chapelle de Locmaria

Talea est né de la rencontre de trois musiciens réunis autour des sessions de musique irlandaise. Après un an de partage, ils créent un répertoire personnel mêlant compositions originales et airs traditionnels. Violon, flûte traversière en bois et guitare acoustique s’entrelacent pour offrir un concert vibrant, inspiré par l’Irlande, ses racines et sa convivialité.

Rémi Bouguennec, flûtes | Sylvain Pourtier, fiddle | Liam Roudil, guitare .

Locmaria Chapelle Notre Dame des Neiges Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement Concert Talea musique irlandaise Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté