L’heure du jeu Jeux d’ambiance Rue du couvent Cléguérec

Cléguérec

L’heure du jeu Jeux d’ambiance

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Découverte de jeux de société

Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux d’ambiance. .

Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

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English :

L’événement L’heure du jeu Jeux d’ambiance Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté