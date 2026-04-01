L’heure du jeu Jeux d’ambiance Rue du couvent Cléguérec
L’heure du jeu Jeux d’ambiance Rue du couvent Cléguérec samedi 18 avril 2026.
Cléguérec
L’heure du jeu Jeux d’ambiance
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Découverte de jeux de société
Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux d’ambiance. .
Rue du couvent Centre Culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99
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English :
L’événement L’heure du jeu Jeux d’ambiance Cléguérec a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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