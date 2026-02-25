Les p’tites bobines film surprise et pop-corn Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos
Les p’tites bobines film surprise et pop-corn Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos vendredi 17 avril 2026.
Les p’tites bobines film surprise et pop-corn
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Une séance pour les plus grands qui les emmènera dans une enquête pleine d’aventures ! Un cornet de pop-corn accompagnera le film.
6-10 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.
Rendez-vous à 16h (durée 1h). .
Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les p’tites bobines film surprise et pop-corn Tarnos a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx