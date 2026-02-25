Les p’tites bobines film surprise et pop-corn Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos

Les p’tites bobines film surprise et pop-corn

Médiathèque Les Temps Modernes 1 Allée du Fils Tarnos Landes

Début : 2026-04-17

Une séance pour les plus grands qui les emmènera dans une enquête pleine d’aventures ! Un cornet de pop-corn accompagnera le film.

6-10 ans Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque.

Rendez-vous à 16h (durée 1h). .

