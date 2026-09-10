Informations pratiques

Les p’tites découvertes : l’univers d’Hervé Tullet Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 21 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Atelier créatif autour du travail de l’illustrateur

Découverte des livres d’Hervé Tullet et ateliers créatifs à la manière de l’auteur, pour les enfants et leurs familles.

Atelier à destination des familles et des enfants dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-21T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-21T11:30:00.000+02:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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