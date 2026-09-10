AGENDA · Rennes
Les p’tites découvertes : l’univers d’Hervé Tullet Bibliothèque Bellangerais Rennes
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Les p’tites découvertes : l’univers d’Hervé Tullet Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 21 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Atelier créatif autour du travail de l’illustrateur
Découverte des livres d’Hervé Tullet et ateliers créatifs à la manière de l’auteur, pour les enfants et leurs familles.
Atelier à destination des familles et des enfants dès 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-21T11:30:00.000+02:00
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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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