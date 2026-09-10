AGENDA · Rennes
Les p’tites histoires du samedi, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes
samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes
Informations pratiques
Les p’tites histoires du samedi Samedi 14 novembre, 10h45 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T10:45:00+01:00 – 2026-11-14T11:15:00+01:00
Fin : 2026-11-14T10:45:00+01:00 – 2026-11-14T11:15:00+01:00
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures pour les 0-3 ans par les bibliothécaires lectures enfants
Magnific
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