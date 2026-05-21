Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau

Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau mardi 16 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Xavier-Grall

Adresse : 26 Rue Général Mangin

Ville : 29400 Landivisiau

Département : Finistère

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif :

Landivisiau

Les p’tites oreilles (0-3 ans)

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Un bouquet de comptines, poèmes, chansons, jeux de doigts et petites histoires sur le thème de la mer.
Attention Les semaines de Rendez-vous des histoires pas d’ouverture de l’espace bébés de 9h30 à 11h30.
Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 2 juin).   .

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les p’tites oreilles (0-3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Landivisiau (Finistère)