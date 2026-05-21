Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau
Les p’tites oreilles (0-3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau mardi 16 juin 2026.
Landivisiau
Les p’tites oreilles (0-3 ans)
Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Un bouquet de comptines, poèmes, chansons, jeux de doigts et petites histoires sur le thème de la mer.
Attention Les semaines de Rendez-vous des histoires pas d’ouverture de l’espace bébés de 9h30 à 11h30.
Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 2 juin). .
Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English :
L’événement Les p’tites oreilles (0-3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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