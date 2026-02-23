Les p’tites oreilles de René Divskouarn vihan René rue Dixmude Lesneven
rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Histoires & comptines en breton et en français pour les 0/3 ans sur inscription.
Avec Ti Ar Vro Bro Leon .
