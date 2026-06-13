Chenillé-Champteussé

Les P’tites Pépites Au coeur du domaine Champteussé-sur-Baconne

Lieu-dit Verney Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, Visite guidée parc paysager du château de Verney, à Champteussé-sur-Baconne.

Mentionné dès le 12ème siècle dans les textes, le château de Verney connaît de grandes transformations au 17ème et dans la seconde moitié du 19ème siècle grâce aux architectes René Hodé et Auguste Beignet. Il est entouré d’un vaste parc paysager bordé par la Baconne. On vous parlera dans cette visite de son parc, son architecture, l’histoire du château et vous pourrez découvrir la galerie du château.

Jeudi 9 juillet à 10h30

Durée 1h

3€ par personne

Réservation obligatoire (attention jauge limitée). .

Lieu-dit Verney Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites P%E9pites event organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the landscaped park at the Château de Verney in Champteussé-sur-Baconne.

L’événement Les P’tites Pépites Au coeur du domaine Champteussé-sur-Baconne Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Anjou bleu