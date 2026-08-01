Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Les petits créateurs ont rendez-vous à la médiathèque pour un atelier brico-frousse spécial Halloween !

Découpage, collage et pliage seront au programme pour concevoir une carte pop-up plein de surprises et de mystère.

En ouvrant la carte… BOO !

Un fantôme rigolo, une citrouille grimaçante ou une maison hantée prendra vie sous leurs yeux. Un atelier idéal pour développer sa dextérité tout en s’amusant à se faire peur.

Tout public dès 6 ans. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur

L’événement Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud