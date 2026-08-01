Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
vendredi 28 août 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Les petits créateurs ont rendez-vous à la médiathèque pour un atelier brico-frousse spécial Halloween !
Découpage, collage et pliage seront au programme pour concevoir une carte pop-up plein de surprises et de mystère.
En ouvrant la carte… BOO !
Un fantôme rigolo, une citrouille grimaçante ou une maison hantée prendra vie sous leurs yeux. Un atelier idéal pour développer sa dextérité tout en s’amusant à se faire peur.
Tout public dès 6 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur
L’événement Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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