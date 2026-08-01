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Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

vendredi 28 août 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas

Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque municipale Le Polyèdre
Adresse
17 Allées Saint-Sauveur
Ville
33430 Bazas
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bazas

Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :
2026-08-28

Les petits créateurs ont rendez-vous à la médiathèque pour un atelier brico-frousse spécial Halloween !

Découpage, collage et pliage seront au programme pour concevoir une carte pop-up plein de surprises et de mystère.

En ouvrant la carte… BOO !

Un fantôme rigolo, une citrouille grimaçante ou une maison hantée prendra vie sous leurs yeux. Un atelier idéal pour développer sa dextérité tout en s’amusant à se faire peur.

Tout public dès 6 ans.   .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46  polyedre@ville-bazas.fr

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English : Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur

L’événement Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud

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