Saint-Géron

Les p’tits marchés de Saint-Géron

Balsac Saint-Géron Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-06

Venez découvrir des artisans locaux, des produits fermiers, fruits et légumes de saison, du pain cuit dans notre four communal, ainsi qu’une buvette et la possibilité de se restaurer sur place dans une ambiance conviviale

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Balsac Saint-Géron 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 01 20

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English :

Come and discover local craftsmen, farm produce, seasonal fruit and vegetables, bread baked in our communal oven, as well as a refreshment bar and the possibility of eating on site in a convivial atmosphere

L’événement Les p’tits marchés de Saint-Géron Saint-Géron a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne