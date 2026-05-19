Saint-Géron

Rand’eau

Mairie de Saint Géron Saint-Géron Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 09:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée avec des parcours de 6 km ou 15 km, incluant ravitaillement et apéritif à l’arrivée.

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Mairie de Saint Géron Saint-Géron 43360 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiestgeron43@wanadoo.fr

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English :

Walk with 6 km or 15 km routes, including refreshments and aperitif at the finish.

L’événement Rand’eau Saint-Géron a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne