Les Puces d’Aignan 2 place du Colonel Parisot Aignan

Informations pratiques

Aignan

Les Puces d’Aignan

2 place du Colonel Parisot 2 Place du Colonel Parisot Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

4eme édition sur la place d’Aignan.

Exposants professionnelles de la brocante avec musique live, restaurants et guinguette

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

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2 place du Colonel Parisot 2 Place du Colonel Parisot Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 80 03 42 01 aignan@wanadoo.fr

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English :

4th edition at Place d’Aignan.

Professional flea market vendors with live music, restaurants, and an open-air café

For some, it’s a chance to clear out their closets; for others, to find that missing item. You might fall in love with a decorative piece or an original gift…

One thing is certain: there’s no denying the joy of bargain hunting!

L’événement Les Puces d’Aignan Aignan a été mis à jour le 2026-07-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65