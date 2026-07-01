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Les « puces de Fresnay », Anciennes halles, Fresnay-sur-Sarthe

dimanche 20 septembre 2026 · Anciennes halles · Fresnay-sur-Sarthe

Les « puces de Fresnay », Anciennes halles, Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Anciennes halles
Adresse
Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Ville
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Département
Sarthe

Les « puces de Fresnay » Dimanche 20 septembre, 08h00 Anciennes halles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.

Anciennes halles Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.

© Ville de Fresnay-sur-Sarthe

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