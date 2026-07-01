Les « puces de Fresnay », Anciennes halles, Fresnay-sur-Sarthe
dimanche 20 septembre 2026 · Anciennes halles · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Les « puces de Fresnay » Dimanche 20 septembre, 08h00 Anciennes halles Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.
Anciennes halles Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.
© Ville de Fresnay-sur-Sarthe
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