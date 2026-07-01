Les « puces de Fresnay », Anciennes halles, Fresnay-sur-Sarthe

Informations pratiques

Les « puces de Fresnay » Dimanche 20 septembre, 08h00 Anciennes halles Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.

Anciennes halles Place de Bassum 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Sous les halles, venez découvrir et acheter des objets remplis d’histoire vendus par des professionnels. Meubles, bibelots, miroirs, art de la table, linge ancien… Il y en aura pour tous les goûts.

© Ville de Fresnay-sur-Sarthe