Les puces de la Bidassoa Rue Richelieu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Les puces de la Bidassoa

Rue Richelieu Fronton des Joncaux Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-grenier avec buvette.

Flâneurs ou acheteurs, pourront fouiner à la découverte de l’objet rare ou pratique qui les attend sans doute au détour d’un stand. Chacun y trouvera son bonheur vêtements, jeux, vaisselle, bijoux, livres, meubles, CDs, DVDs, bibelots et souvenirs du temps passé… il y en a pour tous les goûts !

Une buvette avec sandwiches, viennoiseries, crêpes et taloa aidera à faire de cette braderie une fête réussie. La présence d’aires de jeux pour les enfants et d’une belle promenade le long de la Bidassoa ajoutent à l’agrément des visiteurs.

Les inscriptions sont déjà ouvertes (remboursement intégral garanti en cas d’annulation météo).

Il est organisé en soutien à la classe d’orgue associative de la Côte Basque elle permet aux enfants et aux adultes de s’initier à cet instrument, pour un tarif modique. .

Rue Richelieu Fronton des Joncaux Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 92 71 contact@orgues-urrugne.org

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English : Les puces de la Bidassoa

L’événement Les puces de la Bidassoa Hendaye a été mis à jour le 2026-07-15 par Hendaye Tourisme & Commerce