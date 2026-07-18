Les puces de la Bidassoa Rue Richelieu Hendaye
dimanche 13 septembre 2026 · Rue Richelieu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Les puces de la Bidassoa
Rue Richelieu Fronton des Joncaux Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier avec buvette.
Flâneurs ou acheteurs, pourront fouiner à la découverte de l’objet rare ou pratique qui les attend sans doute au détour d’un stand. Chacun y trouvera son bonheur vêtements, jeux, vaisselle, bijoux, livres, meubles, CDs, DVDs, bibelots et souvenirs du temps passé… il y en a pour tous les goûts !
Une buvette avec sandwiches, viennoiseries, crêpes et taloa aidera à faire de cette braderie une fête réussie. La présence d’aires de jeux pour les enfants et d’une belle promenade le long de la Bidassoa ajoutent à l’agrément des visiteurs.
Les inscriptions sont déjà ouvertes (remboursement intégral garanti en cas d’annulation météo).
Il est organisé en soutien à la classe d’orgue associative de la Côte Basque elle permet aux enfants et aux adultes de s’initier à cet instrument, pour un tarif modique. .
Rue Richelieu Fronton des Joncaux Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 92 71 contact@orgues-urrugne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les puces de la Bidassoa
L’événement Les puces de la Bidassoa Hendaye a été mis à jour le 2026-07-15 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Planetarium à 360° Les éclipses, Route de la Corniche Hendaye 18 juillet 2026
- Fête de la Mer Hendaye 19 juillet 2026
- Fête de la Mer Hendaye 19 juillet 2026
- Exposition de peinture et sculptures Rond-point du Palmier Hendaye 19 juillet 2026
- Verm’uda Concert avec Sonic Fusion Borderline Fabrika Hendaye 19 juillet 2026