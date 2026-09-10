Les Puces de Metz Parc des Expositions Metz
samedi 12 septembre 2026 · Parc des Expositions · Metz
Informations pratiques
Metz
Les Puces de Metz
Parc des Expositions 1 rue de la Grange aux bois Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 07:00:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-10-10 2026-11-07 2026-12-12
Brocantes, antiquités, meubles, bibelots, objets de vitrine et curiosités… les Marchés aux Puces célèbrent sur le site du Parc une tradition vieille de plus de 30 ans.
On y trouve un éventail très large de marchandises principalement fin XIXème et début XXème siècle.
C’est le rendez-vous des amateurs de brocante, d’antiquités et d’objets de collection: bibelots, meubles, peintures, objets de décoration, objets de curiosité ou de vitrine, lithographies, bronzes, porcelaines, émaux, cartes postales, timbres, monnaies…Tout public
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Parc des Expositions 1 rue de la Grange aux bois Metz 57070 Moselle Grand Est
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English :
Brocantes, antiques, furniture, knick-knacks, display items and curiosities… the Flea Markets celebrate a tradition that goes back more than 30 years.
You’ll find a wide range of goods, mainly from the late 19th and early 20th centuries.
It’s the place to be for lovers of second-hand goods, antiques and collectibles: curios, furniture, paintings, decorative objects, curiosities and showcases, lithographs, bronzes, porcelain, enamels, postcards, stamps, coins…
L’événement Les Puces de Metz Metz a été mis à jour le 2026-08-17 par AGENCE INSPIRE METZ
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