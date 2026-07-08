Les Puces de Quintaou Esplanade de Quintaou Anglet
samedi 24 octobre 2026 · Esplanade de Quintaou · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Les Puces de Quintaou
Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 08:00:00
fin : 2026-10-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Brocante et vide grenier pour les chineurs, les amateurs d’objets anciens, d’antiquités, d’occasion et les adeptes de seconde main.
150 exposants professionnels et particuliers vous y attendent. .
Esplanade de Quintaou Allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 72 25 contact@agora-evenements.fr
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English : Les Puces de Quintaou
L’événement Les Puces de Quintaou Anglet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Anglet
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