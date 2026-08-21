LES PUCES ET LES PISTONS, 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime, Criquiers

Informations pratiques

LES PUCES ET LES PISTONS Samedi 12 septembre, 08h00 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Seine-Maritime

Gratuit pour les particuliers de Criquiers et extérieurs,

6€/mètre pour les professionnels,

Gratuit pour les visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Foire à tout, exposition de 2 roues et animations festives,

Le Samedi 12 Septembre de 8h à 18h, à Bois des Puits, hameau de Criquiers.

FOIRE A TOUT ouverte aux particuliers et aux professionnels:

Gratuit pour les particuliers de Criquiers et extérieurs,

6€/mètre pour les professionnels.

Réservez vite votre emplacement !

EXPOSITION DE 2 ROUES en tous genres:

Vous êtes passionnés, collectionneurs, inscrivez vous pour rejoindre nos exposants déjà prévus ! (inscription gratuite)

STRUCTURES GONFLABLES pour tous:

Parcours pour les plus petits et jeux de défis pour les plus grands !

ANIMATION MUSICALE sur le site de la Foire à tout !

BUVETTE & RESTAURATION sur place & à emporter:

Système de commande par SMS pour les exposants qui ne peuvent pas se déplacer.

Vous pouvez aussi réserver vos repas pour être sûrs de ne pas en manquer !

Informations & Inscriptions/réservations:

06 09 61 16 36 ou sur notre messagerie Facebook

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Foire à tout, Exposition de 2 roues, Structures gonflables et autres animations

Comité des fêtes de Criquiers – Frédéric Devouassoux