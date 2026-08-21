LES PUCES ET LES PISTONS, 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime, Criquiers
samedi 12 septembre 2026 · 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime · Criquiers
Informations pratiques
LES PUCES ET LES PISTONS Samedi 12 septembre, 08h00 9 route de Foucarmont, Bois-des-Puits, 76390 Criquiers, Seine Maritime Seine-Maritime
Gratuit pour les particuliers de Criquiers et extérieurs,
6€/mètre pour les professionnels,
Gratuit pour les visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Foire à tout, exposition de 2 roues et animations festives,
Le Samedi 12 Septembre de 8h à 18h, à Bois des Puits, hameau de Criquiers.
FOIRE A TOUT ouverte aux particuliers et aux professionnels:
Gratuit pour les particuliers de Criquiers et extérieurs,
6€/mètre pour les professionnels.
Réservez vite votre emplacement !
EXPOSITION DE 2 ROUES en tous genres:
Vous êtes passionnés, collectionneurs, inscrivez vous pour rejoindre nos exposants déjà prévus ! (inscription gratuite)
STRUCTURES GONFLABLES pour tous:
Parcours pour les plus petits et jeux de défis pour les plus grands !
ANIMATION MUSICALE sur le site de la Foire à tout !
BUVETTE & RESTAURATION sur place & à emporter:
Système de commande par SMS pour les exposants qui ne peuvent pas se déplacer.
Vous pouvez aussi réserver vos repas pour être sûrs de ne pas en manquer !
Informations & Inscriptions/réservations:
06 09 61 16 36 ou sur notre messagerie Facebook
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Foire à tout, Exposition de 2 roues, Structures gonflables et autres animations
Comité des fêtes de Criquiers – Frédéric Devouassoux