Les quartiers du négoce au temps de la traite atlantique – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Nantes (Centre ville) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:30
Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public
Visite guidée Le Voyage à Nantes Une visite pour en apprendre plus sur la traite atlantique de Nantes aux 18e et 19e siècles.Découverte des hôtels d’armateurs, du quai d’où partaient les navires vers l’Afrique et les Antilles, des lieux symboliques comme la passerelle Schoelcher et le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Nantes (Centre ville) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers, Jardin des Lauriers – Michèle Palas, Nantes 25 août 2026
- Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 25 août 2026
- Découverte du Jardin Extraordinaire, Le Jardin Extraordinaire, Nantes 25 août 2026
- Patouilles et histoires, Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère, Nantes 25 août 2026
- Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes 25 août 2026