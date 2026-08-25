Les quartiers du négoce au temps de la traite atlantique – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes Une visite pour en apprendre plus sur la traite atlantique de Nantes aux 18e et 19e siècles.Découverte des hôtels d’armateurs, du quai d’où partaient les navires vers l’Afrique et les Antilles, des lieux symboliques comme la passerelle Schoelcher et le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Nantes (Centre ville) et trouvez le meilleur itinéraire

