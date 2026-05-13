Les quarts d’oeuvre, Musée d’art moderne, Céret

Les quarts d’oeuvre Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice, partez à la découverte d’un quart d’heure des oeuvres du musée (collection et exposition).

À 19h, 19h30, 20h et 20h30.

Musée d’art moderne 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468872776 https://www.musee-ceret.com Collections autour d’œuvres réalisées dans un lieu et d’ensembles représentatifs du travail d’artistes du XXe siècle. Autoroute A9, sortie N° 43 Le Boulou ou par la Nationale 9. Au Boulou, prendre la direction de Céret par la Départementale 115. Parking proche du musée : Parking des Tins. Services d’autobus depuis la gare SNCF de Perpignan (ligne Lio 530).

Accompagné d’une médiatrice, partez à la découverte d’un quart d’heure des oeuvres du musée (collection et exposition).

© MAM Céret