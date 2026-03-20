Les Quatre Saisons Le Forum Le Mans

Les Quatre Saisons

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 41 – 41 – 51 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Retrouvez les Quatre Saisons au Forum, au Mans !

Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.

Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !

Placement assis numéroté .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Join the Quatre Saisons at the Forum in Le Mans!

L’événement Les Quatre Saisons Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Le Mans