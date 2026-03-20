Les Quatre Saisons Le Forum Le Mans
Les Quatre Saisons Le Forum Le Mans jeudi 4 février 2027.
Les Quatre Saisons
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 41 – 41 – 51 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Retrouvez les Quatre Saisons au Forum, au Mans !
Partez pour un voyage chorégraphique sur la musique des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi.
Un grand spectacle pour toute la famille, à ne pas manquer !
Placement assis numéroté .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Join the Quatre Saisons at the Forum in Le Mans!
L’événement Les Quatre Saisons Le Mans a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Le Mans