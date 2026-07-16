Les quatre-vingts ans de l’Institut français de Turquie, institut français, Beyoğlu
jeudi 19 novembre 2026 · institut français · Beyoğlu
Informations pratiques
Les quatre-vingts ans de l’Institut français de Turquie Jeudi 19 novembre, 18h00 institut français
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T16:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T16:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00
À l’occasion de son 80e anniversaire, l’Institut français de Turquie engage un vaste travail de mémoire réunissant l’ensemble de ses secteurs linguistiques, éducatifs et culturels. Ce projet donnera naissance à une série de portraits documentaires — photographiques, textuels et audiovisuels — consacrés aux femmes et aux hommes qui ont accompagné huit décennies de présence française en Turquie : enseignants, artistes, intellectuels, partenaires et passeurs de cultures.
À travers récits, images, entretiens et teasers, cette initiative mettra en lumière une mémoire vivante et collective, révélant les liens humains, artistiques et intellectuels tissés au fil des générations. Elle témoignera de l’engagement constant de l’IFT en faveur du dialogue interculturel, de la transmission des savoirs et du renforcement de l’amitié franco-turque.
Pour porter ce regard sensible sur les visages et les histoires qui ont façonné cette aventure, les photographes Claire Corrion ainsi que le Studio Nomade — Carla Talop et Aramis — ouvriront leurs objectifs à l’occasion de cet anniversaire exceptionnel.
institut français 4 istiklal Istanbul Beyoğlu 34435 Asmalı Mescit Istanbul 905413548960 https://www.ifturquie.org/fr/ https://www.ifturquie.org/fr/istanbul/ L’Institut français de Turquie est un établissement à autonomie financière placé sous l’autorité de l’Ambassade de France en Turquie. Ses activités recouvrent les domaines suivants : l’enseignement du français, la coopération culturelle et audiovisuelle ainsi que la coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique.
Chacune des trois antennes de l’Institut français de Turquie propose une offre de cours de français pour tous les âges et pour tous les besoins, organise des examens de certification du niveau de français (DELF – DALF) et dispose d’une médiathèque.
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L’Institut français de Turquie est membre d’un réseau de 96 Instituts français à l’étranger et plus de 800 Alliances françaises, à ce titre il est en relation étroite avec l’Institut français- Paris, opérateur de l’action culturelle extérieure de la France.
La politique culturelle de l’Institut français de Turquie vise à donner à voir la culture française dans toute sa diversité et sa modernité. Lieu de rencontres et d’échanges, l’Institut s’intègre dans la vie culturelle de chaque ville où il se trouve et développe des collaborations avec les partenaires locaux. Avec eux, il construit une programmation diversifiée et propose de grands rendez-vous annuels, comme la fête de la musique, le mois de la francophonie ou le festival de musiques actuelles XXF.
L’Institut français de Turquie apporte son appui à l’Ambassade de France pour la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et linguistique. Il abrite les bureaux de Campus France, qui assurent la promotion des études supérieures en France. du lundi au samedi de 9h à 21h30, le week-end de 9h30 à 21h30.
À l’occasion de son 80e anniversaire, l’Institut français de Turquie engage un vaste travail de mémoire réunissant l’ensemble de ses secteurs linguistiques, éducatifs et culturels. Ce projet donnera …
©Claire.Corrion