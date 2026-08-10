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Les questions de société au cœur des récits noirs, Médiathèque André Labarrère, Pau

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Labarrère · Pau

Les questions de société au cœur des récits noirs, Médiathèque André Labarrère, Pau

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque André Labarrère
Adresse
Place Marguerite Laborde 64000 Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
120 places

Les questions de société au cœur des récits noirs Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

120 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Gabino Iglesias, dans l’auditorium

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
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