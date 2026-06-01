LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux
LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux samedi 27 juin 2026.
Bédarieux
LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS
19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent
Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent
Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit .
19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70
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English :
For children aged 0-3 accompanied by a parent
Partir en livre celebrates heroes big and small: what bigger hero could toddlers have than their cuddly toy?
For children aged 0 to 3
Free
L’événement LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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