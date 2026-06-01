Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux

LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux samedi 27 juin 2026.

Adresse : 19 Avenue de l'Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent
Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent
Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit   .

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children aged 0-3 accompanied by a parent
Partir en livre celebrates heroes big and small: what bigger hero could toddlers have than their cuddly toy?
For children aged 0 to 3
Free

L’événement LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Bédarieux (Hérault)