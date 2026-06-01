Bédarieux

LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent

Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Gratuit

Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent

Partir en livre célèbre les petits et grands héros quel plus grand héros pour les tout-petits que leur doudou ?

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Gratuit .

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

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English :

For children aged 0-3 accompanied by a parent

Partir en livre celebrates heroes big and small: what bigger hero could toddlers have than their cuddly toy?

For children aged 0 to 3

Free

L’événement LES RACONTINES SPÉCIAL DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB