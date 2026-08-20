LES RAMONEURS DE MENHIRS, La Merise, Trappes

Informations pratiques

LES RAMONEURS DE MENHIRS Vendredi 4 décembre, 20h00 La Merise Yvelines

A partir de 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

LES RAMONEURS DE MENHIRS

Que ce soit devant les danseur·euses de fest-noz, les foules

des festivals ou dans les recoins des tavernes intimes, les Ramoneurs

de Menhirs écument les ondes agitées du punk-rock

et du trad depuis un paquet d’années menés par le barde Loran

(Berurier Noir). La guitare est sauvage, la bombarde acérée, les

paroles engagées et le biniou debout, pour mener la danse et

porter la transe.

https://youtu.be/O-63EmrzzM4?si=KUOz8AGz5kITMWOt

SOVIET SUPREM

Satire politique, folklore historique, mélodies entêtantes et beats

contagieux mêlant hip-hop, chanson, electro s’unissent pour faire

du dancefloor un lieu de réflexion collective et de joie assumée.

https://youtu.be/cS0NzEeWaO0?si=bHAI7-Td8vi-J43u

PICON MON AMOUR

Avec leurs chansons culottées à deux voix, le couple déjanté

étanche notre soif musicale, régale nos oreilles et fait swinguer

nos zygomatiques.

https://youtu.be/MPlypH8fs8A?si=xnVOBhKmAH6xej5N

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 http://www.la-merise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4129 »}] [{« data »: {« author »: « KBBZH », « cache_age »: 86400, « description »: « » Quand les squelettes se lancent dans une gavotte endiablu00e9e !!! « n- Musique : « Menez Daou » – Les Ramoneurs de Menhirs n( avec la participation exceptionelle de Louise Ebrel ).n- Titre extrait de l’album « Amzer an dispac’h » (2010).n- Images : « The Skeleton Dance » – Walt Disney Studios ( Silly Symphonie ).n- Ru00e9alisation et montage : KBBZH.nn+ d’infos sur Les Ramoneurs de Menhirs : http://www.ramoneursdemenhirs.frnn- La gavotte des montagnes est une danse traditionnelle bretonne (Centre-Bretagne).nn- Paroles en Breton / Lyrics in Breton :nnDidostit holl Vretoned, da glevet ur gentelnWar buhez al labourer eo bet great, n’ eus ket pellnnDisheu00f1vel meurbet eo stad ar paour-kaezh labourernDisheu00f1vel diouzh stad an dud, pere ‘ zo ‘ chom e ku00earnnAl labourer ‘ renk paeau00f1, paeau00f1 e pep amzernPaeau00f1 tailhou00f9 d’ar roue, bep bloaz teir pe bedernnHa pa renk paeau00f1 e vestr, ma n’eo ket prest an arc’hantnFoar ‘ vez graet gant e zanvez, amau00f1 an nec’hamantnnAl labourer, goude-se, a vezo tamalletnGant an dud eus al lezenn e vezo pizh skarzhetnnEus e nebeud a vadou00f9 e vezo dibourc’hetnHad e zanvez o vont kuit, n’eus netra da lavaretnnEn divezh, al labourer, baleet lec’h ma karonE vezo drouk-prezeget, kalz tud hen disprizonnHa koulskoude, ma teufe da sou00f1jal an dud-mau00f1nDiwar brec’h al labourer ‘ma ‘r bed-holl o vevau00f1nnHor stal ‘ zo poanius meurbet, paouez na deiz na noznKen na cheu00f1cho penn d’ar vazh, ni na ‘mo ket repoz.nnnParoles en franu00e7ais / Lyrics in French :nnApprochez tous Bretons pour entendre une leu00e7onnElle a u00e9tu00e9 faite sur la vie du travailleur, il n’y a pas longtempsnnL’u00e9tat du pauvre travailleur est tru00e8s diffu00e9rent,nDiffu00e9rent de l’u00e9tat des gens qui habitent en ville (la bourgeoisie). nnLe travailleur doit payer, payer tout le temps,nPayer les impu00f4ts au Roi, chaque annu00e9e 3 ou 4nnEt quand il doit payer son mau00eetre, si l’argent n’est pas pru00eatnOn fera la foire avec ses biens, ici l’inquiu00e9tudennLe travailleur, apru00e8s cela, sera accusu00e9nPar les gens de la loi, il sera soigneusement ramonu00e9nnDe ses quelques biens il sera du00e9pouillu00e9nEt ses biens s’en allant, il n’y a rien u00e0 dirennEnfin, le travailleur ira ou00f9 il voudra,nSera calomniu00e9, beaucoup de gens le mu00e9priserontnnEt cependant, si les gens viendraient u00e0 pensernQue du bras du travailleur vit le monde entier.nnNotre affaire est tru00e8s pu00e9nible, ne cesse ni jour ni nuitnTant que cela ne changera pas du tout au tout, nous n’aurons pas de reposnn- Merci u00e0 « toullduBZH » pour les paroles en breton et la traduction en franu00e7ais. », « type »: « video », « title »: « Les Ramoneurs de Menhirs – Menez Daou (clip) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/O-63EmrzzM4/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=O-63EmrzzM4 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCzX6VuXjWqS7ja0KERtTDsQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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+ PICON MON AMOUR

© Erik Février