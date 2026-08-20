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ORCHESTRA BAOBAB, La Merise, Trappes

vendredi 16 octobre 2026 · La Merise · Trappes

ORCHESTRA BAOBAB, La Merise, Trappes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
La Merise
Adresse
Place des Merisiers 78190 Trappes
Ville
78190 Trappes
Département
Yvelines
Tarif
à partir de 9€

ORCHESTRA BAOBAB Vendredi 16 octobre, 19h00 La Merise Yvelines

à partir de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Le meilleur orchestre de danse d’Afrique de l’Ouest !
Fondé en 1970 à Dakar, l’ORCHESTRA BAOBAB est bien plus qu’un
groupe : c’est une institution, un pilier incontournable des musiques
africaines.

À l’origine, formation de club inspirée par la fièvre afro-cubaine
qui embrasait l’Afrique de l’Ouest, Baobab a rapidement forgé
un style unique, fusionnant les sonorités mandingues, wolof et
sérères avec des rythmes latins et une élégance intemporelle.
https://youtu.be/B2S_l_WFriU?si=soPvNNdVbZIHTcMc

+ 1re partie : ASHS THE BEST, la relève sénégalaise !
La nouvelle étoile du ciel dakarois et l’un des rayons de son soleil.
Sa voix tendre et sensuelle envoûte et plane sur de délicats
arrangements folk et rap.

+ Dj TOM B. (Bongo Joe Records)

Dans le cadre du 30ème Festival Villes des Musiques du Monde

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 http://www.la-merise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4134 »}] [{« data »: {« author »: « World Circuit Records », « cache_age »: 86400, « description »: « Subscribe to World Circuit – https://worldcircuit.lnk.to/WCYouTubeID nu2018Tribute to Ndiouga Diengu2019 available to buy and stream now: https://worldcircuit.lnk.to/TributetoNdiougaIDnnThe official music video for ‘Fayinkounko’ from Orchestra Baobab’s album ‘Tribute to Ndiouga Dieng’. nnFOLLOW WORLD CIRCUIT: nSubscribe: https://WorldCircuit.lnk.to/WCYouTubeID nWebsite: http://www.worldcircuit.co.uk/ nFacebook: https://www.facebook.com/WorldCircuitRecords/nTwitter: https://twitter.com/WorldCircuit nInstagram: https://www.instagram.com/world_circuit_records/nSpotify: https://open.spotify.com/user/worldcircuitrecordsnn#OrchestraBaobab #TributeToNdiougaDieng #Fayinkounko », « type »: « video », « title »: « Orchestra Baobab – Fayinkounko (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/B2S_l_WFriU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=B2S_l_WFriU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXC3VvleQnzW0FCYE5wRPyQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: «  »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: « 

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1ère partie : ASHS THE BEST + Dj Tom B

© Charlotte Steppé

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