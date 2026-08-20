ORCHESTRA BAOBAB, La Merise, Trappes

Informations pratiques

ORCHESTRA BAOBAB Vendredi 16 octobre, 19h00 La Merise Yvelines

à partir de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T19:00:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Le meilleur orchestre de danse d’Afrique de l’Ouest !

Fondé en 1970 à Dakar, l’ORCHESTRA BAOBAB est bien plus qu’un

groupe : c’est une institution, un pilier incontournable des musiques

africaines.

À l’origine, formation de club inspirée par la fièvre afro-cubaine

qui embrasait l’Afrique de l’Ouest, Baobab a rapidement forgé

un style unique, fusionnant les sonorités mandingues, wolof et

sérères avec des rythmes latins et une élégance intemporelle.

https://youtu.be/B2S_l_WFriU?si=soPvNNdVbZIHTcMc

+ 1re partie : ASHS THE BEST, la relève sénégalaise !

La nouvelle étoile du ciel dakarois et l’un des rayons de son soleil.

Sa voix tendre et sensuelle envoûte et plane sur de délicats

arrangements folk et rap.

+ Dj TOM B. (Bongo Joe Records)

Dans le cadre du 30ème Festival Villes des Musiques du Monde

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 http://www.la-merise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4134 »}] [{« data »: {« author »: « World Circuit Records », « cache_age »: 86400, « description »: « Subscribe to World Circuit – https://worldcircuit.lnk.to/WCYouTubeID nu2018Tribute to Ndiouga Diengu2019 available to buy and stream now: https://worldcircuit.lnk.to/TributetoNdiougaIDnnThe official music video for ‘Fayinkounko’ from Orchestra Baobab’s album ‘Tribute to Ndiouga Dieng’. nnFOLLOW WORLD CIRCUIT: nSubscribe: https://WorldCircuit.lnk.to/WCYouTubeID nWebsite: http://www.worldcircuit.co.uk/ nFacebook: https://www.facebook.com/WorldCircuitRecords/nTwitter: https://twitter.com/WorldCircuit nInstagram: https://www.instagram.com/world_circuit_records/nSpotify: https://open.spotify.com/user/worldcircuitrecordsnn#OrchestraBaobab #TributeToNdiougaDieng #Fayinkounko », « type »: « video », « title »: « Orchestra Baobab – Fayinkounko (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/B2S_l_WFriU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=B2S_l_WFriU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXC3VvleQnzW0FCYE5wRPyQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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1ère partie : ASHS THE BEST + Dj Tom B

© Charlotte Steppé