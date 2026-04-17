Concarneau

Les rando-patrimoine entre ville et GR 34

Place Duquesne Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez avec un guide-conférencier pour une rando-patrimoine. Circuit rive gauche

Depuis le sentier du GR 34, admirez le port , la baie d’un point de vue original, avant de découvrir les éléments préservés du patrimoine local révélant l’histoire du Passage Lanriec

Prévoir des chaussures fermées pour marcher d’un bon pas. Rendez-vous place Duquesne, près de la statue.

Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .

Place Duquesne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Les rando-patrimoine entre ville et GR 34

L’événement Les rando-patrimoine entre ville et GR 34 Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA